***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZORLU FAKTORİNG A.Ş. 30.06.2021 TARİHLİ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955563BIST