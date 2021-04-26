***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih26/04/2021Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbulGündemAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi26/04/2021AçıklamalarZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26/04/2021 tarihinde, Saat: 11:00'da, Esentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063480948 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. TURGUT KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/03/2021 tarih ve 10298 sayılı nüshasında ve Şirketin www.zorlufaktoring.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümünde, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden iki hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 130.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 130.000.000 adet payından, 307.456,68TL'lik sermayeye karşılık 307.456,68 adet payın asaleten, 129.385.086,65TL'lik sermayeye karşılık 129.385.086,65 adet payın da vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca davet ilanının yapıldığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görülmüştür. 1.Toplantı Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Av. Seda MADAK'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Deniz SÖNMEZ'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 2.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 3.2020 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. 4.2020 Faaliyet Yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'ru Sn. Mehmet Şenyıldız tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi. 5.2020 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler Hesabı"'na alınmasına oy birliği ile karar verildi. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 7.Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 8.Şirketin 22/04/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. N 3 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yerleşik 211 039 2234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından yapılması toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile karar verildi. 9.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10.Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930884BIST