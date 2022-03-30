***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih30/03/2022Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbulGündemAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi30/03/2022AçıklamalarZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30/03/2022 tarihinde, Saat: 11:00'da, Esentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2022 tarih ve 73265768 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.Şirketin toplam 130.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 130.000.000 adet payının, vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine, tek pay sahibinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Olgun ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görülmüştür.1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy Toplama ve Tutanak Yazmanlığı görevlerinin de Toplantı Başkanlığınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi.2. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.3. 2021 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar, ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.4. 2021 Faaliyet Yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nu Sn. Mehmet ŞENYILDIZ tarafından okundu, oy birliği ile bilgi verildi.5. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 9. Maddesinin değişikliğine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 15.03.2022 tarihli ve 17564 sayılı yazımız ile başvurulmuş ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesine istinaden olumsuz bir görüş olmamasını sebebiyle ile T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E 125 090 71 – 103.01.04-44766 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 23.03.2022 Tarihli ve 73099756 Sayılı yazısı ile Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 9. Maddesinde, aşağıda izin alındığı yeni metindeki şekliyle değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.YENİ ŞEKİLYönetim Kurulu Görev Ve SüresiMadde 9Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Anasözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir.Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama,Faktoring, Finansman ve Tasarruf FinansmanŞirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.6. 2021 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler Hesabı"'na alınmasına oy birliği ile karar verildi.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.8. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulunun 4 üyeden teşekkülüne ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik N*********** olan, Sn. Olgun Zorlu'nun, T.C. Kimlik N*********** olan, Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik N********** olan Sn. Bekir Cem KÖKSAL'ın ve T.C. Kimlik N*********** olan Sn. Fikret ÖZDEMİR'in seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.9. Şirketin 28/03/2022 tarihli ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. N 3 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yerleşik 211 039 2234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından yapılması onaya sunuldu, 28/03/2022 tarihli ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.11. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014084BIST