***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih12/04/2023Saati09:00AdresiEsentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbulGündemAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi12/04/2023AçıklamalarZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 12/04/2023 tarihinde, Saat: 09:00'da, Esentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/04/2023 tarih ve 84505379 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır. Şirketin toplam 130.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 130.000.000 adet payının, vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine, tek pay sahibinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görülmüştür. 1.Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in seçilmesi kabul edildi. Oy Toplama ve Tutanak Yazmanlığı görevlerinin de Toplantı Başkanlığınca yapılmasına karar verildi. 2.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi kabul edildi. 3.2022 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar, ayrı ayrı kabul edildi. 4.2022 Faaliyet Yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Şirketi yıldız tarafından okundu, bilgi verildi. 5.Kar dağıtımına ilişkin olarak Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, 01.03.2023 Tarih ve YMM 1244-324/5505-017 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu'nda, Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarı ile geçmiş yıl karları hesaplarının, bu hesaplarda yer alan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi yönünden incelenmesi neticesinde 31.12.2022 tarihi itibarı ile Şirketin net dönem karının 17.247.166,58 TL olduğu ve Şirket kayıtlarında yer alan bu geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 862.358,33TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 16.384.808,25TL'lik geçmiş yıl karlarına ilişkin tutarın sermaye arttırımında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu rapora istinaden, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir." şeklinde 11/04/2023 tarih ve 2023/10 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu yönetim kurulu kararındaki hususların kabulüne ve Şirket kayıtlarında yer alan 16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizTürkLirasıyirmibeşKuruş)'lik kısmının, 2022 yılı net dönem karından, 3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıYetmişBeşKuruş)'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımlardan karşılanarak sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi. 6.Gündemin, Şirket sermayesinin artırımına ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirketin tek pay sahibi olan toplantıda hazır bulunan Zorlu Holding A.Ş. vekili Sn. Seda MADAK şirket sermayesinin 130.000.000,00 TL'den 150.000.000,00 TL'ye yükseltilmesinde, sermaye artırımına konu olan 20.000.000,00TL nin 16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizyirmibeşTürkLirası)'lik kısmının, Şirketin 2022 yılı net dönem karından, 3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıYetmiBeşKuruş)'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımlardan karşılanacağını ve şirketin tek ortağının bu kısma bedelsiz olarak hak kazandığını belirtti. 11/04/2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 16/03/2023 tarihinde başvurulmuş ve T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-80218 sayılı olumlu görüş yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurularak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 06/04/2023 tarihli, E-50035491-431.02-00084349602 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Söz konusu izin uyarınca Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle değiştirilmesine karar verildi. YENİ ŞEKİL Madde 6 Sermaye ve Paylar Şirketimizin sermayesi 150.000.000,00 TL (YüzellimilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde, 150.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 130.000.000,00TL'nin(YüzotuzmilyonTürkLirası) tamamı Şirket pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir. Bu defa artırıma konu olan sermayeyi teşkil eden toplam 20.000.000,00TL (YirmimilyonTürkLirası)'nin: 16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizTürkLirasıyirmibeşKuruş)'lik kısmı, Şirketin 2022 yılı net dönem karından karşılanmıştır.2022 yılı net dönem karı tespit raporu, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına, İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Odasına 1244 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan, 01.03.2023 Tarih ve YMM 1244-324/5505-017 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu ile tespit edilmiştir. 3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıyetmişbeşKuruş)'lik kısmı, olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. Olağanüstü yedek akçeler, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına, İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Odasına 1244 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan, 01.03.2023 Tarih ve YMM 1244-324/5504-016 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçe ve İhtiyatlar Tespit Raporu ile tespit edilmiştir. 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi. 9.Şirketin 11/04/2023 tarihli ve 2023/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. N 3 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yerleşik 211 039 2234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından yapılması onaya sunuldu, 11/04/2023 tarihli ve 2023/9 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne karar verildi. 10.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine karar verildi. 11.Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136912BIST