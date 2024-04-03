***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/04/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/04/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih03/04/2024Saati09:00AdresiEsentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. N199 İç Kapı N50 34394 Şişli/İstanbulGündemAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi03/04/2024AçıklamalarZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03/04/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 N199 İç Kapı N50 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02/04/2024 tarih ve 95616794 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÜNAY'ın gözetiminde yapılmıştır. Şirketin toplam 150.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet payının, vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine, tek pay sahibinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü. 1.Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy Toplama ve Tutanak Yazmanlığı görevlerinin de Toplantı Başkanlığınca yapılmasına karar verildi. 2.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3.2023 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. 4.2023 faaliyet yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Sn. Mehmet Şenyıldız tarafından okundu, bilgi verildi. 5.2023 yılı kârının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan kâr tutarının Olağanüstü Yedekler Hesabı'na alınmasına oy birliği ile karar verildi. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8.Şirketin 01/04/2024 tarihli ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. N 3 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yerleşik 211 039 2234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından yapılması onaya sunuldu, 01/04/2024 tarihli ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi. 9.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10.Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi. BAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANI ZORLU HOLDİNG AŞ TEMSİLCİSİ Emrah GÜNAY Aydın TEMEL Seda MADAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266448BIST