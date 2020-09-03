***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 200.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 20.08.2020 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır.Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873151BIST