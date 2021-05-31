***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.05.2021 13:55
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/09/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 190.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/798 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 29.04.2021 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938986
BIST
15:141.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:148,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0712
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1410,3688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0731
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:14520,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,35
|Açılış
|: 520,84
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4917
|8,4935
|% -0,83
|
|Euro
|10,3614
|10,3688
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% -0,77
|
|Frank
|9,4081
|9,4648
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% -0,73
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,45
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,90
|
Seans Raporu
15:14
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15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
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15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, BALAT, EPLAS, CELHA, MZHLD, YAYLA, TUCLK, BRMEN
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15:23
EUYO, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23
ISGSY, BERA, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:23XEUR
EURO serbest piyasada 10.34 liradan (ALIŞ) işlem