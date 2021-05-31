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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

31.05.2021 13:55



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/09/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 190.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/798 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve  şirketimizin 29.04.2021 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Kamuoyu bilgisine sunulur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938986


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