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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

25.02.2022 16:29
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/05/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 200.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/258 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve  şirketimizin 07.02.2022 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004536


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