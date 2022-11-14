***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 190.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve 67/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 07.10.2022 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079802BIST