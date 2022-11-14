***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.11.2022 16:31
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 190.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve 67/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 07.10.2022 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079802
BIST
17:514.561
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 105,15
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5118,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5119,2052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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19,2659
En Düşük
19,1054
17:511.057,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.057,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,86
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MANAS
|45,98
|146.722.457
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|718.639.039
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.552.273
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|157.395.469
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|186.123.715
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|973.231.575
|% -9,93
|
|FENER
|66,05
|390.436.977
|% -6,44
|
|GLBMD
|10,39
|29.519.490
|% -5,11
|
|SELVA
|11,80
|214.534.839
|% -4,99
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,60
|8.459.930.539
|% -1,70
|
|ASELS
|41,54
|6.673.871.936
|% 6,90
|
|PETKM
|15,41
|5.389.149.929
|% 8,29
|
|EREGL
|37,02
|4.005.111.120
|% 1,42
|
|ODAS
|11,73
|2.972.346.122
|% 8,51
|
|EKGYO
|5,58
|2.496.967.144
|% 5,28
|
|ALBRK
|2,54
|1.071.328.225
|% 2,42
|
|AKFGY
|4,48
|1.444.755.657
|% -1,10
|
|PETKM
|15,41
|5.389.149.929
|% 8,29
|
|TSKB
|3,18
|865.576.191
|% 3,58
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5929
|18,6066
|% 0,33
|
|Euro
|19,1962
|19,2083
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,7559
|21,8651
|% -0,66
|
|Frank
|19,5549
|19,6727
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,34
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.973
|7.104
|86,00
|
|Yarım
|3.387
|3.473
|42,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.736
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-0,89
|
Seans Raporu
17:49
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17:59KOZAL
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17:56BMSTL
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17:55
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