***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2023 14:43
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 175.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/742 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 18.04.2023 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161810
BIST
'
16:575.533
En Düşük
|Değişim
|: 1,93%
|| 104,99
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5725,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2249
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5727,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1399
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:571.560,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 29,41
|Açılış
|: 1.560,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DERIM
|10,34
|15.991.970
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.670.621
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|BOSSA
|12,93
|39.559.724
|% 9,95
|
|YAPRK
|69,05
|91.288.712
|% 9,95
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.269.416
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,34
|1.912.668.933
|% -8,41
|
|THYAO
|183,20
|7.283.799.344
|% 1,61
|
|AKBNK
|19,84
|4.156.706.168
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,86
|3.990.044.844
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,71
|2.749.507.632
|% 3,55
|
|GARAN
|31,68
|2.355.941.007
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,86
|3.990.044.844
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,21
|1.542.596.027
|% 5,10
|
|AKBNK
|19,84
|4.156.706.168
|% 3,39
|
|ISCTR
|13,71
|2.749.507.632
|% 3,55
|
|ZOREN
|2,98
|520.706.479
|% 5,67
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0705
|25,0989
|% 0,90
|
|Euro
|27,2969
|27,3679
|% 0,57
|
|Sterlin
|31,7883
|31,9477
|% 0,54
|
|Frank
|27,8457
|28,0134
|% 0,58
|
|Riyal
|6,6634
|6,6968
|% 0,76
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|19,85
|
|Altın Gr.
|1.559
|1.559
|28,39
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.522
|435,00
|
|Tam
|10.296
|10.596
|438,99
|
|Yarım
|4.986
|5.151
|124,00
|
|Çeyrek
|2.501
|2.575
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,22
|0,40
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|-1,37
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:09BOSSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 765 adet işlem
-
17:08GSDDE
Yüzde 8.27 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 684, 460 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 42 artarak (% 1.49 ) 6, 151
-
17:07XU100
Endeks 5, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 63, 948.00 milyon TL de
-
17:06PSDTC
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 499 adet işlem