***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.11.2023 15:18
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesinin doğru şablondan bildirimidir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218152
BIST
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16:057.675
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,10
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0528,6804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0486
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0531,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:051.817,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.817,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAALT
|968,00
|216.190.818
|% 10,00
|
|ONCSM
|171,60
|115.682.257
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.713
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.506.008
|% -9,96
|
|UFUK
|107,80
|1.546.154
|% -8,64
|
|THYAO
|236,60
|5.739.720.433
|% -0,21
|
|MIATK
|809,00
|3.569.090.333
|% -0,74
|
|EREGL
|38,52
|2.183.128.095
|% 0,94
|
|TUPRS
|151,40
|2.143.075.101
|% -0,53
|
|ASTOR
|115,00
|1.915.259.482
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,43
|1.378.955.421
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,43
|203.081.917
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|212.192.639
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,50
|1.741.433.014
|% 1,29
|
|ISCTR
|20,22
|1.749.075.266
|% 0,70
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6708
|% 0,14
|
|Euro
|31,1835
|31,1964
|% 0,03
|
|Sterlin
|35,6181
|35,7968
|% -0,18
|
|Frank
|32,1812
|32,3750
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6213
|7,6595
|% 0,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,51
|% 0,66
|
|Platin
|894,39
|896,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,18
|1.041,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.972,19
|1.972,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
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