***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 200.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 55/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. - İhraç Belgesi 55-1103 02.09.2020.pdfEK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. - Başvuru Formu 20.08.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873152BIST