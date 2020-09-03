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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.09.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 200.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 55/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. - İhraç Belgesi 55-1103 02.09.2020.pdf
EK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. - Başvuru Formu 20.08.2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873152


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