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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.05.2021 13:54



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 190.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.05.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 27.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 190.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 27/798 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. - İhraç Belgesi 27-798 27.05.2021.pdf
EK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. - Başvuru Formu 29.04.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938985


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