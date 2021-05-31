***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 190.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.05.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 27.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 190.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 27/798 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. - İhraç Belgesi 27-798 27.05.2021.pdfEK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. - Başvuru Formu 29.04.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938985BIST