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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.02.2022 16:28
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 200.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.02.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2022 tarih ve 10/258 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi 24.02.2022.pdf
EK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. SPK Limit Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004535


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