***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 190.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 190.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 67/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi 11.11.2022.pdfEK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. SPK Limit Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079801BIST