***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 175.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 175.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/742 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 18.04.2023 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Faktoring - 21.06.2023 - 35-742 - Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. SPK Limit Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161808BIST