***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 225.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 225.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 225.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1490 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 28.09.2023 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Faktoring İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş.-SPK Limit Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217823BIST