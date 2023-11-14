***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2023 15:26
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 225.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 225.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 225.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1490 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 28.09.2023 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Faktoring İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş.-SPK Limit Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217823
BIST