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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.04.2024 17:08
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ZORLU FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2024
İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. 1.Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce 188.000.000,00- TL (YüzseksensekizmilyonTürkLirası)'na kadar değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, 2.Bu kapsamda ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimiz imza sirküleri birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265131


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