***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
11.06.2020 17:38
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/06/2020
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2019
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar
Kar dağıtımına ilişkin olarak "Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli A.Ş. tarafından hazırlanan, 11.03.2020 Tarih ve YMM 1244-324/3260-018 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu'nda, Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarı ile geçmiş yıl karları hesaplarının, bu hesaplarda yer alan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi yönünden incelenmesi neticesinde 31.12.2019 tarihi itibarı ile Şirketin net dönem karının 12.479.075,48TL olduğu ve Şirket kayıtlarında yer alan bu geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 623.953,77TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.855.121,70TL'lik geçmiş yıl karlarına ilişkin tutarın sermaye arttırımında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu rapora istinaden, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına" şeklinde 05/06/2020 tarih ve 2020/15 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu yönetim kurulu kararındaki hususların kabulüne ve Şirket kayıtlarında yer alan 12.479.075,48TL geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 623.953,77TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.855.121,70TL'lik tutarın sermayeye ilave edilebilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850715
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0659
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0849
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05381,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,72
|Açılış
|: 381,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6137
|8,6569
|% 0,07
|
|Frank
|7,2599
|7,3036
|% 1,57
|
|Riyal
|1,8184
|1,8275
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,82
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|17,90
|
|Tam
|2.547
|2.569
|18,50
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|10,90
|
|Çeyrek
|621
|628
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
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|B. Petrol
|38,82
|38,82
|-2,91
|
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