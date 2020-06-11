***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/06/2020Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2019Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalarKar dağıtımına ilişkin olarak "Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli A.Ş. tarafından hazırlanan, 11.03.2020 Tarih ve YMM 1244-324/3260-018 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu'nda, Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarı ile geçmiş yıl karları hesaplarının, bu hesaplarda yer alan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi yönünden incelenmesi neticesinde 31.12.2019 tarihi itibarı ile Şirketin net dönem karının 12.479.075,48TL olduğu ve Şirket kayıtlarında yer alan bu geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 623.953,77TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.855.121,70TL'lik geçmiş yıl karlarına ilişkin tutarın sermaye arttırımında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu rapora istinaden, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına" şeklinde 05/06/2020 tarih ve 2020/15 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu yönetim kurulu kararındaki hususların kabulüne ve Şirket kayıtlarında yer alan 12.479.075,48TL geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 623.953,77TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.855.121,70TL'lik tutarın sermayeye ilave edilebilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850715BIST