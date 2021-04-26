***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/04/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2020Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalar2020 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler Hesabı"'na alınmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930885BIST