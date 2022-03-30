***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2022Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2021Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalar2021 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler Hesabı"'na alınmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014083BIST