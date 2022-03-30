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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

30.03.2022 16:57
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/03/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Açıklamalar

2021 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler Hesabı"'na alınmasına oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014083


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