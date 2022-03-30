***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
30.03.2022 16:57
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/03/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
2021 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler Hesabı"'na alınmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014083
BIST
17:042.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,20
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:0414,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0705
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:0416,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1602
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:04910,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,00
|Açılış
|: 910,35
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ULUSE
|103,00
|11.209.023
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|306.456.006
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,50
|131.937.411
|% 9,23
|
|AKFGY
|3,44
|141.546.144
|% 8,52
|
|DZGYO
|2,61
|81.085.029
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.186.848
|% -9,98
|
|PKENT
|215,60
|38.096.100
|% -8,22
|
|THYAO
|31,86
|4.411.703.619
|% 0,70
|
|GARAN
|12,19
|1.905.927.354
|% 0,66
|
|ASELS
|24,44
|1.713.225.554
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,12
|1.393.867.395
|% 3,00
|
|SISE
|15,18
|1.199.064.305
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,12
|1.393.867.395
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|464.903.627
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,36
|419.932.570
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,16
|203.328.325
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|129.490.130
|% 6,94
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6351
|14,6432
|% 0,48
|
|Euro
|16,3305
|16,3455
|% 0,99
|
|Sterlin
|19,2187
|19,3151
|% 1,03
|
|Frank
|15,7859
|15,8810
|% 1,26
|
|Riyal
|3,8914
|3,9109
|% 0,51
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|13,06
|
|Altın Gr.
|910
|910
|11,00
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|87,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|89,30
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|43,20
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|21,60
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,97
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:18SKTAS
Yüzde 5.71 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 060, 913 adet işlem
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17:17DERIM
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 897, 526 adet işlem
-
17:16ISGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 178, 060 adet işlem
-
17:15GZNMI
Yüzde 9.38 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 053, 882 adet işlem
-
17:14ALKIM
Yüzde 5.79 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 321, 540 adet işlem