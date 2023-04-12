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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

12.04.2023 16:58
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/04/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar

Kar dağıtımına ilişkin olarak Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, 01.03.2023 Tarih ve YMM 1244-324/5505-017 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu'nda, Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarı ile geçmiş yıl karları hesaplarının, bu hesaplarda yer alan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi yönünden incelenmesi neticesinde 31.12.2022 tarihi itibarı ile Şirketin net dönem karının 17.247.166,58 TL olduğu ve Şirket kayıtlarında yer alan bu geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 862.358,33TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 16.384.808,25TL'lik geçmiş yıl karlarına ilişkin tutarın sermaye arttırımında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu rapora istinaden, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."    şeklinde 11/04/2023 tarih ve 2023/10 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu yönetim kurulu kararındaki hususların kabulüne ve Şirket kayıtlarında yer alan 16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizTürkLirasıyirmibeşKuruş)'lik kısmının, 2022 yılı net dönem karından, 3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıYetmişBeşKuruş)'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımlardan karşılanarak sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136911


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