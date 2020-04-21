***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.04.2020 16:27
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve görünüm negatif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839575
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0564
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05378,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,47
|Açılış
|: 378,02
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.383.817
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5684
|8,6114
|% -0,38
|
|Frank
|7,1947
|7,2381
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8570
|1,8664
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|-16,05
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.481
|-2,80
|
|Tam
|2.486
|2.546
|-14,30
|
|Yarım
|1.211
|1.243
|-1,40
|
|Çeyrek
|608
|622
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|19,92
|19,92
|-5,65
|
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