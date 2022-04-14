***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2022 15:24
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020544
BIST
16:432.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,43
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:4314,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0428
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6370
En Düşük
14,5748
16:4315,8036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1103
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
16:43927,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,79
|Açılış
|: 927,49
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:43
|IHAAS
|15,40
|14.158.663
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.959.197
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.523.291
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.005.065
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.348.572
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,42
|10.741.041
|% -5,76
|
|DOBUR
|52,30
|6.545.512
|% -4,21
|
|YYAPI
|1,14
|17.635.953
|% -4,20
|
|THYAO
|37,42
|4.238.068.616
|% 1,19
|
|GARAN
|13,73
|2.663.158.338
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.523.291
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,20
|1.613.811.471
|% 2,34
|
|SISE
|17,48
|1.561.964.189
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.523.291
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|680.706.861
|% 8,88
|
|ODAS
|2,29
|749.951.983
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,14
|1.359.242.315
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,89
|952.201.309
|% 1,83
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6241
|14,6370
|% 0,29
|
|Euro
|15,7842
|15,8036
|% -0,69
|
|Sterlin
|19,0421
|19,1376
|% -0,22
|
|Frank
|15,4885
|15,5818
|% -0,39
|
|Riyal
|3,8846
|3,9041
|% 0,12
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-13,32
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|1,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|1,34
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,65
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,01
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58ESCAR
Yüzde 7.96 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 944, 946 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 2, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 36, 976.00 milyon TL de
-
16:57QUAGR
Yüzde 9.18 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 704, 501 adet işlem
-
16:56FMIZP
Yüzde 4.31 oranında artışla 125.90 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 614 adet işlem
-
16:55HUNER
Yüzde 6.82 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 050, 977 adet işlem