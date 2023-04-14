***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2023 14:54
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138313
BIST
17:055.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,60
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0519,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0521,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:051.257,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,17
|Açılış
|: 1.257,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.764.659
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.037.967
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.353.101
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.230.713
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.586.339
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.756.132
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|THYAO
|135,40
|2.775.480.050
|% -1,24
|
|GESAN
|88,75
|2.419.937.603
|% 5,15
|
|EREGL
|36,04
|1.536.709.376
|% -0,72
|
|KOZAA
|45,30
|1.461.350.961
|% 3,14
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,93
|828.214.524
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|86.297.693
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,18
|1.162.523.474
|% 0,50
|
|YKBNK
|10,37
|926.674.403
|% 0,48
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3631
|19,3668
|% 0,25
|
|Euro
|21,3371
|21,3541
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,0410
|24,1616
|% -0,40
|
|Frank
|21,6135
|21,7437
|% -0,15
|
|Riyal
|5,1464
|5,1722
|% 0,17
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-25,62
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-8,32
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.806
|8.922
|131,00
|
|Yarım
|4.301
|4.366
|64,00
|
|Çeyrek
|2.150
|2.183
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,13
|0,06
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19EUYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 767 adet işlem
-
17:18CRFSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 384 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
-
17:17XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 39, 926.00 milyon TL de
-
17:17GEREL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem