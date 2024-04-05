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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

05.04.2024 14:11
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal  Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit  edilmiş ve görünümü Negatif olarak  belirlenmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268321


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UMPAS 12,21 1.394.087 % 10,00  
KSTUR 8.222,50 17.185.025 % 10,00  
KARYE 44,76 34.185.853 % 9,98  
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Euro 34,5014 34,5416 % -0,33  
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Platin 919,91 921,96 % 0,66  
Paladyum 998,73 1.003,29 % 0,66  
Brent Pet. 91,09 91,09 % 0,66  
Altın Ons 2.293,25 2.293,59 % 0,66  
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