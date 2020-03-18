***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020/8 sayılı 18.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, şirketin 49.658.964 TL olan sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 130.000.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir.İlgili yönetim kurulu kararı ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830466BIST