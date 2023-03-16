***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketimiz ödenmiş 130.000.000,- TL ödenmiş sermayesinin 20.000.000,- TL arttırılarak 150.000.000,-TL.'sına çıkarılmasına karar verilmiş olup, gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125546BIST