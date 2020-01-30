***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF12028 ISIN KODLU 30.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.01.2020Vade (Gün Sayısı) 197Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF12028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 2,42329 726.987 Evet2 12.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 2,33973 701.919 Evet3 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 2,33973 701.919 Evet4 07.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 2,33973 701.919 Evet5 05.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 2,33973 701.919 Evet6 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 2,33973 701.919 Evet7 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 2,33973 701.919 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 30.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 17/07/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12028 ISIN kodlu 30.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 7 kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815476BIST