***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.01.2020 15:52
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF12028 ISIN KODLU 30.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 197
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF12028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 2,42329 726.987 Evet
2 12.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 2,33973 701.919 Evet
3 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 2,33973 701.919 Evet
4 07.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 2,33973 701.919 Evet
5 05.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 2,33973 701.919 Evet
6 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 2,33973 701.919 Evet
7 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 2,33973 701.919 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 30.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 17/07/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12028 ISIN kodlu 30.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 7 kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815476
BIST