***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 17:00
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF32018 ISIN KODLU 20.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF32018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 1,8411 368.220 Evet
2 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 1,8411 368.220 Evet
3 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,8411 368.220 Evet
4 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 1,8411 368.220 Evet
5 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 1,8411 368.220 Evet
6 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 1,8411 368.220 Evet
7 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 1,8411 368.220
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 20.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 21/08/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32018 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 6. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817209
BIST