***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF32018 ISIN KODLU 20.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2020Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF32018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 1,8411 368.220 Evet2 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 1,8411 368.220 Evet3 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,8411 368.220 Evet4 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 1,8411 368.220 Evet5 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 1,8411 368.220 Evet6 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 1,8411 368.220 Evet7 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 1,8411 368.220Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 20.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 21/08/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32018 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 6. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817209BIST