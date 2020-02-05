***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 17:01
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF82013 ISIN KODLU 11.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 11.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF82013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 1,26575 139.232,5 Evet
2 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 1,26575 139.232,5
3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,26575 139.232,5
4 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 1,26575 139.232,5
5 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,26575 139.232,5
6 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 1,26575 139.232,5
7 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 1,26575 139.232,5
8 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,26575 139.232,5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 11.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 08/01/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF82013 ISIN kodlu 11.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817211
BIST