***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF72014 ISIN KODLU 13.150.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 13.150.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 13.150.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.07.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF72014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.150.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 1,41918 186.622,17 Evet2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,41918 186.622,17 Evet3 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,41918 186.622,17 Evet4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 1,41918 186.622,175 15.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 1,41918 186.622,176 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 1,41918 186.622,177 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 1,41918 186.622,178 08.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 1,41918 186.622,17Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 13.150.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 27/11/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72014 ISIN kodlu 13.150.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820075BIST