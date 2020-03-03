***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2020 14:36
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF62015 ISIN KODLU 35.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 1,43836 503.426 Evet
2 07.01.2020 06.01.2020 07.01.2020 1,43836 503.426 Evet
3 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 1,43836 503.426 Evet
4 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 1,43836 503.426 Evet
5 31.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 1,43836 503.426
6 28.04.2020 27.04.2020 28.04.2020 1,43836 503.426
7 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 1,23288 431.508
8 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 1,64384 575.344
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 35.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 12/11/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF62015 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823906
BIST