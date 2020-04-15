***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2020 14:37
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF72014 ISIN KODLU 13.150.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 13.150.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 13.150.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF72014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.150.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 1,41918 186.622,17 Evet
2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,41918 186.622,17 Evet
3 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,41918 186.622,17 Evet
4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 1,41918 186.622,17 Evet
5 15.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 1,41918 186.622,17 Evet
6 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 1,41918 186.622,17
7 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 1,41918 186.622,17
8 08.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 1,41918 186.622,17
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 13.150.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 27/11/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72014 ISIN kodlu 13.150.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838335
BIST