***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2020 14:48
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFK2012 ISIN KODLU 31.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 31.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 280
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORFK2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 1,26575 392.382,5 Evet
2 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 1,26575 392.382,5 Evet
3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 1,22055 378.370,5 Evet
4 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 1,31096 406.397,6
5 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 1,26575 392.382,5
6 16.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 1,26575 392.382,5
7 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 1,26575 392.382,5
8 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 1,26575 392.382,5
9 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 1,26575 392.382,5
10 05.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 1,26575 392.382,5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/01/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK2012 ISIN kodlu 31.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839806
BIST