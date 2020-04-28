***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF62015 ISIN KODLU 35.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.06.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,46Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF62015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 1,43836 503.426 Evet2 07.01.2020 06.01.2020 07.01.2020 1,43836 503.426 Evet3 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 1,43836 503.426 Evet4 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 1,43836 503.426 Evet5 31.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 1,43836 503.426 Evet6 28.04.2020 27.04.2020 28.04.2020 1,43836 503.426 Evet7 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 1,23288 431.5088 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 1,64384 575.344Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 35.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 12/11/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF62015 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 6. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840768BIST