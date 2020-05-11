***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2020 16:25
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFE2010 ISIN KODLU 36.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 148.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 36.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,80
ISIN Kodu TRFZORFE2010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 1,13151 407.343,6
2 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 1,13151 407.343,6
3 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 1,17192 421.891,2
4 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 1,0911 392.796
5 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 1,13151 407.343,6
6 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,56575 203.670
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 36.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 36.000.000-TL nominal değerli, 154 gün vadeli, 12.10.2020 itfa tarihli, TRFZORFE2010 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 11.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844109
BIST