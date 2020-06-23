***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2020 19:17
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF12119 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 148.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF12119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.07.2020 20.07.2020 21.07.2020 1,03562 362.467
2 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 1,03562 362.467
3 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 1,03562 362.467
4 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 1,03562 362.467
5 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 1,03562 362.467
6 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 1,03562 362.467
7 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 1,03562 362.467
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 35.000.000-TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 05.01.2021 itfa tarihli, TRFZORF12119 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 23.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852565
BIST