ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6145
|8,6577
|% 0,42
|Frank
|7,2851
|7,3290
|% 0,50
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,66
|Altın Gr.
|399
|399
|3,46
|Cumhuriyet
|2.586
|2.608
|23,90
|Tam
|2.661
|2.676
|24,50
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,00
|Çeyrek
|646
|655
|6,00
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,41
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,08
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
Seans Raporu
- 17:59RYSAS Yüzde -3.91 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 048 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, GARAN, PGSUS
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, KOZAL, TKFEN
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 57 kaybederek (% -0.57 ) 109, 653
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHYAY, IZFAS