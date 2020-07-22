***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF32117 ISIN KODLU 33.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 148.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF32117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,07397 354.410,1 Evet2 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 1,07397 354.410,1 Evet3 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,07397 354.410,1 Evet4 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 1,07397 354.410,1 Evet5 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 1,07397 354.410,1 Evet6 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,07397 354.410,17 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 1,07397 354.410,18 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 1,07397 354.410,19 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,07397 354.410,110 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 1,07397 354.410,111 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,07397 354.410,112 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 1,07397 354.410,113 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 1,07397 354.410,1Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 33.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 04/03/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32117 ISIN kodlu 33.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861175BIST