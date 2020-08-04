***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFE2010 ISIN KODLU 36.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 148.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 36.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.10.2020Vade (Gün Sayısı) 154Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,80ISIN Kodu TRFZORFE2010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 1,13151 407.343,6 Evet2 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 1,13151 407.343,6 Evet3 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 1,17192 421.891,2 Evet4 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 1,0911 392.7965 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 1,13151 407.343,66 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,56575 203.670Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 36.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 11/05/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFE2010 ISIN kodlu 36.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865017BIST