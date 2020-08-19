***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF82013 ISIN KODLU 11.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 11.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF82013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 1,26575 139.232,5 Evet2 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 1,26575 139.232,5 Evet3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,26575 139.232,5 Evet4 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 1,26575 139.232,5 Evet5 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,26575 139.232,5 Evet6 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 1,26575 139.232,5 Evet7 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 1,26575 139.232,5 Evet8 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,26575 139.232,5 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 11.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 08/01/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF82013 ISIN kodlu 11.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 8. kupon dönem faizi ve ana parası ödenip itfa olmuştur.. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869923BIST