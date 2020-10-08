***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFK2012 ISIN KODLU 31.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 31.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2020Vade (Gün Sayısı) 280Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFK2012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 1,26575 392.382,5 Evet2 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 1,26575 392.382,5 Evet3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 1,22055 378.370,5 Evet4 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 1,31096 406.397,6 Evet5 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 1,26575 392.382,5 Evet6 16.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 1,26575 392.382,5 Evet7 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 1,26575 392.382,5 Evet8 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 1,26575 392.382,5 Evet9 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 1,26575 392.382,5 Evet10 05.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 1,26575 392.382,5Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 31.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/01/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK2012 ISIN kodlu 31.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 9. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879873BIST