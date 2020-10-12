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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.10.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORFE2010 ISIN KODLU 36.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 148.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 36.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,80
ISIN Kodu TRFZORFE2010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 1,13151 407.343,6 Evet
2 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 1,13151 407.343,6 Evet
3 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 1,17192 421.891,2 Evet
4 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 1,0911 392.796 Evet
5 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 1,13151 407.343,6 Evet
6 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,56575 203.670 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 36.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 11/05/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFE2010 ISIN kodlu 36.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 6 kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880777


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