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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF52115 ISIN KODLU 28.230.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.180
Değişim :  1,06% |  12,37
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Önceki Kapanış :  1.168  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 16,50 6.918.665 % 10,00  
CASA 41,80 495.653 % 10,00  
BLCYT 6,60 9.069.152 % 10,00  
NATEN 36,98 90.114.411 % 9,99  
OZRDN 8,26 1.925.029 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4157 8,4237 % 0,03  
Euro 9,9494 9,9597 % 0,81  
Sterlin 10,9895 11,0446 % 0,80  
Frank 9,2498 9,3056 % 0,62  
Riyal 2,2413 2,2525 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.944 39,17  
Altın Gr. 526 526 10,33  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 24,96 25,00 1,09  
Gümüş Gr. 6,77 6,78 0,31  
B. Petrol 41,41 41,41 0,19  
Seans Raporu 18:05
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