***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.12.2020 17:44
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF52115 ISIN KODLU 28.230.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.230.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,36
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF52115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.230.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 1,49589 422.289,74 Evet
2 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 1,49589 422.289,74
3 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 1,49589 422.289,74
4 25.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 1,49589 422.289,74
5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 1,49589 422.289,74
6 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,49589 422.289,74
7 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,49589 422.289,74
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 28.230.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 05/11/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52115 ISIN kodlu 28.230.000- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir . Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891236
BIST