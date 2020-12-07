***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF42116 ISIN KODLU 28.760.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.760.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.04.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF42116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.760.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 1,38082 397.123,83 Evet2 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 1,38082 397.123,83 Evet3 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 1,38082 397.123,834 01.02.2021 29.01.2021 01.02.2021 1,38082 397.123,835 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 1,38082 397.123,836 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 1,38082 397.123,837 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 1,38082 397.123,83Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 28.760.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 12/10/2020 tarihinde ihraç edilmiş olanTRFZORF42116 ISIN kodlu 28.760.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891794BIST