***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF22118 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 148.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF22118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 1,2274 245.480 Evet2 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 1,2274 245.480 Evet3 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,2274 245.480 Evet4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 1,2274 245.480 Evet5 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,2274 245.4806 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 1,2274 245.480Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 20.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 19/08/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF22118 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892493BIST