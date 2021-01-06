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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2021 16:51



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF32117 ISIN KODLU 33.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 148.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF32117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,07397 354.410,1 Evet
2 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 1,07397 354.410,1 Evet
3 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,07397 354.410,1 Evet
4 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 1,07397 354.410,1 Evet
5 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 1,07397 354.410,1 Evet
6 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,07397 354.410,1 Evet
7 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 1,07397 354.410,1 Evet
8 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 1,07397 354.410,1 Evet
9 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,07397 354.410,1 Evet
10 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 1,07397 354.410,1 Evet
11 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,07397 354.410,1 Evet
12 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 1,07397 354.410,1
13 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 1,07397 354.410,1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 33.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 04/03/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32117 ISIN kodlu 33.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 11. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897393


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