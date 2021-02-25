***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF52115 ISIN KODLU 28.230.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.230.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.05.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,36Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF52115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.230.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 1,49589 422.289,74 Evet2 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 1,49589 422.289,74 Evet3 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 1,49589 422.289,74 Evet4 25.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 1,49589 422.289,74 Evet5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 1,49589 422.289,746 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,49589 422.289,747 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,49589 422.289,74Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 28.230.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 05/11/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52115 ISIN kodlu 28.230.000- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir . Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912915BIST